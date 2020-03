Juventus, Icardi resta nome caldo per l'attacco. Il PSG non lo riscatterà

Mauro Icardi resta un nome caldo per il mercato della Juventus. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola. 70 milioni di euro sono una cifra che il Paris Saint-Germain non spenderà per riscattarlo in estate dall'Inter, per questo il club di Agnelli pensa al colpaccio. Dal canto suo resta da capire quale sarà la volontà dell'Inter che spera comunque in un'offerta dall'estero piuttosto che cedere Maurito alla Juventus.