Juventus, il Coronavirus non mette a rischio il destino bianconero di Cristiano Ronaldo

vedi letture

La diffusione europea del Coronavirus non mette in discussione il futuro di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus: Sky riferisce infatti che nonostante i danni economici che porterà inevitabilmente la diffusione del virus, il destino dell'asso lusitano non è a rischio. Non per motivi economici comunque, con la società che in questo momento sta pensando a tutt'altro.