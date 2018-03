Juventus, il fratello di Dybala attacca Sampaoli: "Non è la sua Argentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pensavamo che fosse un top player della Nazionale, ma col passare del tempo probabilmente non è riuscito ad adattarsi alla nostra idea di gioco". Così il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ieri ha motivato l'assenza di Paulo Dybala dai convocati per le amichevoli con Italia e Spagna. Parole che la famiglia e l'entourage della Joya non hanno certo gradito. Questo, infatti, il tweet pubblicato dal fratello-agente dell'attaccante della Juventus, Gustavo Dybala: "Che amarezza, questa Nazionale è stata costruita dai dirigenti e dai giornalisti". Un messaggio diretto alla federazione, ma anche allo stesso Sampaoli, accusato di non aver preso alcuna decisione in termini di convocazioni. Il tweet è stato presto rimosso, ma queste brevi dichiarazioni hanno già fatto il giro del mondo. E, tra lo scarso feeling con Messi e le insistenti voci di mercato, la strada verso il Mondiale di Dybala rischia così di farsi ulteriormente in salita.