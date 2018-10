Juventus, il piano di Agnelli che punta a conquistare il mondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il riassetto societario voluto da Agnelli alla Juventus è equiparabile al cambio di tattica voluta da un allenatore in corso d'opera. Il presidente bianconero guarda al futuro e agli anni che porteranno con ogni probabilità a una Super Lega dopo il 2024. L'idea di Agnelli è quella di acquistare più campioni alla Cristiano Ronaldo, magari anticipando i tempi rispetto ai 33 anni del portoghese e portando fenomeni 25enni da schierare in campo e da 'vendere' a livello di marketing. L'obiettivo è quello di restare costantemente nell'elite del calcio Mondiale, possibilmente arrivando a primeggiare per introiti e risultati sportivi. Un'ambizione grandissima che il numero uno juventino ha voluto con forza, anticipando i tempi e forse anticipando così anche i possibili avversari a livello europeo.