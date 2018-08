Juventus, il PSG ci prova per Khedira: per Allegri è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assalto francese per Sami Khedira! Secondo le ultime indiscrezioni di Canal+ infatti il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel avrebbe chiesto proprio il centrocampista della Juventus per rinforzare la rosa del club francese ma ha dovuto scontrarsi con la certezza bianconera di voler trattenere il giocatore tedesco. Per Allegri infatti Khedira è incedibile.