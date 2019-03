Juventus, il Real fissa il prezzo per James Rodriguez: servono 50 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid fissa il prezzo per James Rodriguez. Secondo quanto riporta El Confencial, qualora il Bayern Monaco non dovesse riscattare il fantasista colombiano dopo il prestito biennale, i blancos partirebbero infatti da una valutazione di almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire. James piace da tempo a Juventus, Manchester City e Paris Saint-Germain.