Juventus, il rinnovo di Matuidi non blinda il francese: si deciderà in estate

La Juventus ha esercitato l'opzione di rinnovo di un anno per il centrocampista Blaise Matuidi che dunque potrebbe restare in bianconero fino al giugno del 2021. Potrebbe, perché in realtà i bianconeri non lo hanno reso incedibile con questa mossa ma hanno solo evitato di perderlo a parametro zero al termine di questa stagione. La voglia del calciatore è di restare, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di Paratici oltre che su quella dell'agente Mino Raiola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.