© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Dybala al Tottenham e Christian Eriksen alla Juventus, tutto rimandato a gennaio. Secondo quanto riporta TalkSPORT, gli Spurs sono pronti ad aprire allo scambio durante il prossimo mercato di gennaio, anche perché il danese non ha rinnovato il proprio contratto con il club londinese e per questo potrebbe accordarsi con un nuovo club. Per non perdere il giocatore a zero, il Tottenham starebbe spingendo per lo scambio con l'attaccante argentino della Juventus.