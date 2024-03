Juventus, in arrivo l'aumento di capitale. Scanavino promette l'inizio degli investimenti

La dieta economica che la Juventus si è autoimposta ha condotto a una lenta ma necessaria ristrutturazione dei costi della rosa, concentrando energie e risorse sullo sviluppo del settore giovanile tramite il canale preferenziale aperto da Allegri con la prima squadra. D’ora in avanti, però, alla Continassa potranno spalancarsi le porte su una nuova stagione di prosperità. Questa, almeno, è la promessa fatta da Maurizio Scanavino, l’uomo dei conti, amministratore delegato scelto da Elkann per supportare i sacrifici della spending review propedeutici all’avvio del nuovo corso. evidenzia il Corriere dello Sport.

"Stiamo portando a termine l’aumento di capitale - ha spiegato ieri l’ad durante un incontro con le aziende allo Stadium - iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio". Nelle casse arriverà a breve l’ultima trance da 127 milioni per la gestione corrente, che calcolatrice alla mano completerà un’immissione di liquidità pari a 900 milioni in quattro anni da parte dell’azionista di riferimento.

Nelle intenzioni del club, il piano triennale accennato da Scanavino prevede la destinazione di gran parte delle risorse figlie della partecipazione alle coppe e dei ricavi commerciali al rafforzamento della squadra, e non più alla copertura delle perdite di bilancio. La Juve, insomma, avrà più potere contrattuale nell’acquisto dei calciatori pur continuando a limare il monte ingaggi. La squadra avrà così nuovi obiettivi; ad esempio, quello di lottare fino alla fine - e non finché è possibile - per lo scudetto già nel 2025, tornando nel frattempo ad accumulare esperienza nelle competizioni internazionali (Champions e Mondiale). Nel 2026 la squadra dovrebbe presentarsi ai nastri di partenza con una sana e giustificata ossessione per il tricolore e fare più strada possibile nelle coppe, per arrivare così al 2027, cioè a chiusura del triennio, con le stesse mire espansionistiche e di dominio che furono dell’ultima Juve di Allegri: giocare per vincere, sempre e comunque.