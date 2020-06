Juventus, in Spagna sono sicuri: "Emerson Palmieri sarà il prossimo laterale di Sarri"

"Emerson Palmieri sarà un nuovo giocatore della Juventus". A sostenerlo è il portale spagnolo TodoFichajes, secondo il quale il Chelsea avrebbe dato il via libera alla cessione del laterale italo-brasiliano. I contatti fra le due società sembrano così ben avviati per un prestito con obbligo di riscatto in bianconero dell'ex giocatore di Roma e Palermo, cercato anche dall'Inter in vista della prossima finestra di mercato.

Emerson Palmieri in questa stagione ha collezionato finora 18 presenze coi Blues.