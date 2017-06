Juventus, incontro con Lippi per portare Spinazzola subito a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky, c'è stato un incontro a Milano tra la Juventus e l'agente Davide Lippi. Si è parlato di Spinazzola e Ganz: i bianconeri vorrebbero portare subito a Torino l'esterno, ma l'Atalanta fa muro, forte dell'accordo di prestito biennale stipulato la scorsa stagione. Per quanto riguarda Ganz, invece, si valuta un prestito in un club di Serie A.