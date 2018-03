Juventus, incubo Howedes: nuovo infortunio. E il rientro slitta ancora

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stagione da incubo per il difensore tedesco della Juventus Benedikt Höwedes. Il calciatore bianconero, arrivato la scorsa estate dallo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto, ha rimediato l'ennesimo infortunio, un affaticamento agli adduttori della coscia destra che gli ha impedito di essere disponibile nella sfida con l'Atalanta e che molto probabilmente lo terrà fuori anche nella prossima gara. Nel campionato in corso il calciatore classe '88 ha disputato solo 68 minuti.