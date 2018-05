Juventus, intesa per Darmian: i dettagli del contratto, allo United 13mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian (28) è pronto a rientrare in Italia, dopo l'esperienza in Premier League tra le file del Manchester United. La Gazzetta dello Sport scrive che per l'ex Torino - in scadenza con i red devils tra un anno - è pronto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, mentre l’assegno per lo United sarà di circa 13 milioni.