Juventus, Kean può finire all'Ajax nell'affare De Ligt. Con recompra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Detto della voglia di evitare l'asta per De Ligt, la Juventus studia la possibilità di inserire nell'accordo con l'Ajax il cartellino di Moise Kean il cui contratto continua a recare la scadenza del 30 giugno 2020. E’ ipotizzabile che il ragazzo, su spinta non disinteressata del suo procuratore, venga ceduto all’Ajax non gratis né tantomeno a prezzo di saldo, comunque con la possibilità essere riacquistato dalla Signora a un prezzo prestabilito (20 milioni per gli olandesi, 30 per ricomprare il cartellino è l'ipotesi di oggi di Tuttosport).