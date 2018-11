Edizione del TMW News dedicata al momento positivo della Lazio e al mercato biancoceleste, con il nome di Manuel Lazzari della Spal in pole. Ma non solo. Spazio anche al Napoli, a Fabian Ruiz e alle parole di Insigne da Coverciano, oltre all'analisi delle panchine nella zona retrocessione....

Udinese, Collavino: "Velazquez e Nicola? C'è un tempo per ogni cosa"

Fiorentina, Milenkovic visionato da Mourinho per il suo United

Napoli, retroscena Lazzari: in estate Giuntoli ha offerto 18mln alla SPAL

Bologna, nuovo stage per il portiere canadese Pantemis

Nations League, A-2: Islanda già retrocessa, Belgio avanti per il primo

Nations League, A-3: Italia-Portogallo per sperare nel primo posto

Deckers (EFL Voetbal): "De Ligt-De Jong, l'Ajax non svenderà"

Serie A, live dai campi - Roma, Pastore in Spagna. Viola, Pezzella ko

Roma, l'agente di Marcano: "Non è la nostra idea andare via"

Nations League, B-3: futuro da scrivere per l'Austria

Juventus, Kean verso la cessione in prestito a gennaio

Nations League, B-4: Danimarca che decide il girone, Irlanda quasi in C

Ag. Lautaro: "Non lascia l'Inter. Rinnovo? Nessuno ci ha chiamato"

Nations League, C-1: tutto in equilibrio, è sempre 1 fisso

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere della Sera , l'attaccante Moise Kean dovrebbe lasciare la Juventus nella sessione invernale di mercato. Il ragazzo di Vercelli, nato da genitori ivoriani - riferisce il quotidiano - è rimasto in bianconero, anche se nel ruolo di vice Mandzukic il tecnico Allegri non lo ha ancora utilizzato. A gennaio l'ex Hellas dovrebbe andare a giocare altrove, dopo l’esperienza dell’anno scorso al Verona frenata da un infortunio.

