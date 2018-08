Juventus, Khedira: "Non vedo l'ora di giocare nuovamente con CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sami Khedira è pronto per iniziare la nuova stagione con la maglia della Juventus. Il tedesco, con un lungo post su Instagram, ha affermato che non vede l'ora di giocare nuovamente con Cristiano Ronaldo: "Sabato a Verona si ricomincia! Non vedo l'ora di cominciare la nuova stagione, c'è un grande feeling con la nuova Juve! Inoltre è fantastico poter giocare nuovamente con Ronaldo dopo il tempo condiviso al Real Madrid! Nonostante l'attesa per la nuova stagione, però, questa è stata una delle estati più difficili della mia carriera. Dopo una buona stagione con la Juve in cui ho messo a segno 9 reti, in piena forma ho giocato le mie due gare peggiori al Mondiale ed è stato bruttissimo. Non abbiamo lavorato come squadra e siamo stati giustamente eliminati e questo continua a pesare. Le critiche verso di me e verso il club sono assolutamente giustificate".