Juventus, Klopp il tecnico preferito dei tifosi per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Jürgen Klopp il tecnico preferito dei tifosi bianconeri per la Juventus 2018/19. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che ieri ha lanciato un sondaggio sul suo portale che ha prodotto un risultato piuttosto sorprendente: in estate, i sostenitori della squadra campione d'Italia non vorrebbero ripartire da Max Allegri.

Il manager tedesco è considerato uno dei pochissimi in grado di conquistare risultati importanti attraverso il bel gioco e, dopo il miracolo Borussia Dortmund, in questa stagione sta trascinando il suo Liverpool verso la finale di Champions League.