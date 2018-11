Juventus, l'aiuto di Raiola per arrivare sia a Pogba che a De Ligt

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus lavora al doppio colpo insieme a Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero vorrebbe chiudere infatti sia per Paul Pogba che per Matthijs de Ligt e per farlo avrà bisogno dell'aiuto del procuratore. Per il francese si proverà l'accelerata già a gennaio mentre l'Ajax ha chiuso alla cessione in inverno ma sembra essere rassegnato a perdere il difensore a giugno.