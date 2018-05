Juventus, l'Inter molla Cancelo. Marotta tentato dal portoghese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha confermato in conferenza stampa che i nerazzurri non riscatteranno Joao Cancelo per problemi relativi ai conti da tenere in ordine in vista del mercato e della prossima stagione. Quanto basta per la Juventus per tornare a pensare al giocatore di proprietà del Valencia, che piaceva già la scorsa estate, quando se ne andò Dani Alves. I bianconeri proveranno a prenderlo dal club spagnolo, che però chiederà non meno di 35 milioni di euro, cifra del riscatto pattuito con il club interista a inizio stagione. Su di lui anche il Manchester United, pronto a investire sulle sue qualità e a superare la concorrente italiana. A riportarlo è il Corriere di Torino.