Juventus, l'ombra del PSG su Alex Sandro: Henrique lo conosce bene

© foto di Federico Gaetano

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Alex Sandro continua ad essere corteggiato dai club più ricchi d'Europa. Sull'ex porto ci sono Chelsea, Manchester United e sopratttutto il PSG di Antero Henrique, suo ds ai tempi degli anni in Portogollo. In estate la Juventus ha rifiutato 60 milioni, nei prossimi mesi l'asta potrebbe raggiungere cifre irrinunciabili. Marotta e Paratici lo sanno e stanno intensificando i contatti per portare a Torino un altro giocatore di fascia oltre a Leonardo Spinazzola.