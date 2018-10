Juventus, la sosta porta bene a CR7: numeri da capogiro alla ripresa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri si affiderà soprattutto a Cristiano Ronaldo per battere il Genoa nell'anticipo delle 18. D'altronde giocare dopo le soste porta benissimo al fuoriclasse della Juventus, capace di realizzare nella sua carriera 43 gol in 33 partite disputate dopo la pausa per le nazionali. In Italia, tra l'altro, il portoghese s'è sbloccato proprio dopo una sosta, nel match contro il Sassuolo. A riportarlo è La Stampa.