Sei partite in 22 giorni. La Juventus, che fin qui le ha vinte tutte, nel prossimo tour de force si troverà di fronte per ben due volte il Manchester United, prima all'Old Trafford e poi all'Allianz Stadium. In campionato calendario non particolarmente complesso, anche se il ciclo di gare ravvicinate si chiuderà col match di San Siro contro il Milan.

Il calendario della Juventus fino alla prossima sosta

20 ottobre ore 18.00 - Juventus-Genoa (verrà trasmessa da: Sky)

23 ottobre ore 21.00 - Manchester United-Juventus (Sky)

27 ottobre ore 18.00 - Empoli-Juventus (Sky)

3 novembre ore 20.30 - Juventus-Cagliari (DAZN)

7 novembre ore 21.00 - Juventus-Manchester United (Rai 1 e Sky)

11 novembre ore 20.30 - Milan Juventus (Sky)