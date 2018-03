Juventus, Le Parisien e la panchina del PSG: "Allegri è il favorito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Le Parisien questa mattina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è il favorito per sostituire Unai Emery alla guida del Paris Saint-Germain a fine stagione. Ilo presidente dei parigini Nasser Al Khelaifi lo reputa perfetto per il suo modo di gestire le emozioni in pubblico e per il suo essere inflessibile all'interno dello spogliatoio. Ovviamente il PSG dovrà fare i conti con il contratto dell'allenatore toscano con i bianconeri, che ha una scadenza fissata nel 2020, ma il miliardario proprietario del club francese sembra essere molto determinato in merito.