Juventus, Lichtsteiner a sorpresa: "Niente Dortmund". Favre non lo vuole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non vado al Borussia Dortmund. Non abbiamo trovato l'accordo". Stephan Lichtsteiner sorprende tutti e continua a cercare una nuova squadra. Il terzino in scadenza di contratto con la Juventus, intervistato da Blick, ha dichiarato infatti che il suo futuro non sarà a tinte giallonere. "Ma neanche in Cina - ha aggiunto -. Non corro dietro ai soldi, ho bisogno di un posto con una buona qualità di vita per la mia famiglia". L'accordo col club tedesco sembrava pronto a essere messo nero su bianco con un contratto biennale, ma secondo Kicker il nuovo tecnico Lucien Favre non si sarebbe espresso favorevole all'arrivo del classe '84.