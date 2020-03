Juventus, linea verde in mezzo. Aouar o Tonali gli obiettivi di Paratici

La linea verde è il comune denominatore per il mercato della Juventus a centrocampo: in vista c'è una sfida italo-francese tra il diciannovenne Sandro Tonali del Brescia e il ventunenne Houssem Aouar del Lione: lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport. Su Tonali la Juventus, come tutte le altre big italiane, ha messo gli occhi da tempo, ma Cellino valuta il suo talento non meno di 50 milioniù. Le contropartite tecniche potrebbero avere un ruolo decisivo: e Paratici ha le carte Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000, e Touré, stesso ruolo ma 1998, protagonista con la Juve Under 23.

Nessuna contropartita comunque nella trattativa con il presidente del Lione Jean Michel Aulas. In ottimi rapporti con Andrea Agnelli, punta a bissare il grande incasso avuto dal Tottenham per Ndombele. Attenzione anche ai colloqui per Rayan Cherki, sedicenne trequartista che ha già giocato 12 volte in prima squadra, segnando 3 gol e servendo 2 assist.