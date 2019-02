Juventus, Man. United su Douglas Costa. Like galeotto del giocatore

Fonte: Tuttojuve.com

© foto di Federico Gaetano

Il Manchester United è una soluzione che piace a Douglas Costa. I Red Devils puntano al brasiliano nella prossima stagione e l'esterno dimostra di gradire e non poco la soluzione inglese. Il ragazzo, infatti, ha messo un like alla notizia di un'offerta pronta del Manchester nei suoi confronti. L'articolo, di Sport Musing, parlava di un piano dello United per arrivare al calciatore in estate. Un pezzo che, evidentemente, è piaciuto non poco al brasiliano che ha cliccato sull'icona del cuore in fondo alla notizia per mostrare il suo apprezzamento. Like, poi, tolto dall'attaccante esterno che, forse, ha voluto mandare un messaggio. Il rapporto tra il ragazzo e la Juve, infatti, non è idilliaco al momento, complice anche l'incidente stradale del ragazzo lunedì scorso e la successiva partenza per Parigi per partecipare alla festa di compleanno di Neymar.