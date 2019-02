Juventus, Marcelo si avvicina. Scaricato dal Real, vuole ritrovare CR7

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola dedica ampio spazio al possibile addio di Marcelo al Real Madrid, con la Juventus molto interessata a riformare l'asse tra il forte laterale brasiliano e Cristiano Ronaldo. I due sono molto amici e portare Marcelo a Torino sarebbe l'ennesimo atto d'amore nei confronti di un campione che ha già dimostrato di essere decisivo più che mai. Tornando all'ex Fluminense, a Madrid la situazione non è più idilliaca come un tempo: con Solari il rapporto è teso, tra incomprensioni e panchina, tanto che la sua titolarità nel Clasico è stata messa in dubbio. Marcelo stesso sembra alla ricerca di nuovi stimoli e di certo la sfida Juve li porterebbe-