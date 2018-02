Juventus, Marchisio cerca maglia: occhio a MLS e Cina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio è pronto a cercarsi una nuova maglia in vista della prossima stagione. Il centrocampista ama la Juventus e lo ha sempre dimostrato, anche dichiarando: "Non vestirò nessun altra maglia in Italia". Il problema è che sta giocando poco e la voglia di cambiare adesso sta diventando un'esigenza. Lui rispetterà le scelte di Allegri senza fiatare, ma intanto sta pensando a cosa fare del proprio futuro. L'MLS è un'opzione, ma visto cosa sta accadendo anche in SuperLeague in Cina, con l'ormai prossimo arrivo di Iniesta, anche il campionato dell'estremo Oriente può essere un'opzione percorribile. Qualche messaggio gli è già arrivato, resta solo da decidere se l'addio verrà effettivamente messo in pratica oppure se alla fine, l'amore per la maglia bianconera, avrà ancora la meglio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.