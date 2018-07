Juventus, Marotta a Milano: "CR7? Sono felice, non aggiungo altro"

Lo store della Juventus ha iniziato subito a stampare maglia di Cristiano Ronaldo. Come raccolto dal nostro inviato, nel centro di Milano già tantissmi tifosi hanno iniziato a chiedere la nuova maglia bianconera di Cristiano Ronaldo (dal costo di 89 euro, ndr) e diverse decine di...

Breda sull'esonero dal Perugia: "Non mi hanno fatto finire la stagione"

Carpi, Tutino è sempre un obiettivo per l'attacco

Corriere Romagna: "Cesena, una volata tutta in salita"

Brescia, accordo per Donnarumma: triennale per l'attaccante

GdS: "Ciao Inzaghi ecco Vecchi. Il Venezia è in cerca di continuità"

Spezia, in arrivo dal Sassuolo Erlic e Pierini

Hellas Verona, alla stretta finale per Di Gaudio

Pescara, fatta per Melegoni del'Atalanta. Si lavora per Capone

Cittadella, pressing sulla Pro Vercelli per Berra

Caos Bari, Paparesta: "Non disponibile a rilevare quote Giancaspro"

Viotti: "Alfonso ok per Brescia. Caracciolo? E' la storia"

Avellino, rinnovo biennale per Evangelista

Pescara, Crivello pista calda per la difesa

Livorno, Lucarelli: "Sono emozionato. Non sarà facile ma darò tutto"

Hellas Verona, per Tupta ipotesi prestito alla Triestina

Foggia, contratto biennale per Zambelli

"Sono felice, non aggiungo altro". Questo il brevissimo commento del direttore generale della Juventus , Giuseppe Marotta , ai microfoni di Sky Sport , all'uscita dell'albergo nel centro di Milano che ospita il club bianconero durante il calciomercato.

Invio richiesta in corso...

No, Ronaldo resterà a Madrid o andrà altrove

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy