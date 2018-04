Juventus, Marotta: "Arbitraggio da uniformare. Cairo non merita risposta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium:

Come si passa dal Real alla Sampdoria?

"Il rammarico di Madrid non significa rassegnazione. Vogliamo estendere il nostro dominio in Italia. Vogliamo portarci a casa lo scudetto e la Coppa Italia, dobbiamo tirare fuori qualcosa di straordinario".

Condivide le parole di Agnelli?

"Condivido in pieno, lo ha espresso in maniera civile. Bisogna uniformare il modo di arbitrare in Europa. Non possiamo avere la Var in Italia e altri scenari in Europa. Sono tre metodi difformi, bisogna sapere perché ogni nazione utilizza metodi diversi. Ci voleva buon senso nel valutare l'episodio e nella designazione di un arbitro giovane. Era quasi una seconda finale".

C'è un problema di poteri forti in Europa o è una tesi che non trova riscontri?

"Io non posso e non devo credere ad una tesi del genere. Se si analizza quello che è successo a Madrid si deve trarre una conclusione. Un arbitro di esperienza avrebbe gestito meglio. Uno può anche arbitrare bene, ma l'esperienza e il buon senso ti devono far decidere in un modo diverso".

Vuole rispondere a Cairo?

"No, assolutamente no. Non è una conclusione razionale, ma non merita da parte nostra una risposta".

Allegri sarà sulla panchina della Juventus?

"Io posso dire che Allegri è con noi da quattro noi, conosce le strategie. Non ci saranno cambiamenti da qui a tre mesi. Noi siamo la Juventus e cercheremo di ottenere il massimo. L'esternazione è un atto sincero, ma i rapporti con lui sono eccezionali. Sono sicuro che si proseguirà con lui".

Cosa pensa della parata di Donnarumma?

"Grande gesto tecnico, degno sostituto di Buffon. Lui è patrimonio del Milan e della nazionale. Questa parata ci ha fatto contenti, ma sono contento che l'Italia possa avere un portiere di questo livello".