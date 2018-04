Juventus, Matuidi: "Partita molto importante, dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha presentato la sfida contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Oggi giochiamo una partita molto importante. Siamo in casa e i tifosi ci dovranno sostenere. Per noi non c'è altro risultato che la vittoria. Giocheremo con la nostra qualità, sappiamo di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Dobbiamo vincere, abbiamo già vinto andata e ora dobbiamo vincere il ritorno".