Juventus, Matuidi può partire. Ipotesi United e PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Blaise Matuidi potrebbe essere lontano dalla Juventus. Come si legge sul Corriere di Torino infatti, il centrocampista francese potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato. Il campione del mondo piace molto al Manchester United, ma non è da escludere un ritorno al PSG: il club francese infatti vorrebbe riabbracciare il mediano.