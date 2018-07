Juventus, mercoledì incontro Higuain-Chelsea: pronto un triennale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain è uno dei principali obiettivi del Chelsea che adesso, con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, è pronto a far partire l'assalto. Secondo l'Evening Standard, mercoledì ci sarà un incontro con il fratello-agente Nicolas per discutere del trasferimento. La Juventus chiede 60 milioni per l'ex Napoli, che potrebbe trovare un accordo con il club londinese per un ingaggio da circa 6,5 milioni a stagione per tre anni.