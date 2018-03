Juventus, missione in Germania per Ginter del 'gladbach

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta che la Juventus era in Germania per osservare Matthias Ginter. Classe 1994, difensore centrale del Borussia Monchengladbach, un osservatore bianconero era al Borussia Park per la gara contro l'Hoffenheim. A vent'anni la prima chiamata in Nazionale, titolare fisso della formazione tedesca è un giocatore duttile che piace molto alla dirigenza della Juventus.