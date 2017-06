Juventus, N'Zonzi in standby: idee Matuidi e Matic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus valuta piste alternative in mezzo al campo, visto che il Siviglia continua a chiedere 40 milioni per N'Zonzi. Come si legge sulle colonne di Tuttosport i bianconeri pensano a Blaise Matuidi, in scadenza con il PSG nel 2018. L'altra pista porta al Chelsea, con i Blues che potrebbero lasciare partire Nemanja Matic, da sempre un pallino di Allegri.