Juventus, niente riscatto per Jakupovic: torna all'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha deciso di non riscattare il cartellino del centrocampista Arnel Jakupovic, arrivato in prestito per la Primavera via Empoli. 5 milioni di euro che i bianconeri non verseranno nelle casse azzurre. Andreazzoli adesso lo valuterà in ritiro e poi verrà presa una decisione: probabile il prestito in Serie B.