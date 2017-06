Juventus, non solo Douglas Costa. Chiesto al Bayern anche Sanches

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche la Juventus su Renato Sanches. Secondo quanto riferito da Premium Sport i bianconeri, oltre a Douglas Costa, hanno discusso con il Bayern del centrocampista portoghese, 20 anni, arrivato in Baviera la scorsa estate per 35 milioni ma poco utilizzato da Carlo Ancelotti. Per esigenze di bilancio la proposta dei bianconeri è quella di prendere il giocatore in prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto.