Juventus, non solo Emre Can: le alternative a centrocampo

In attesa di conoscere il futuro di Emre Can (Vogliamo chiudere la telenovela entro 10 giorni, ha detto l'ad bianconero Beppe Marotta), la Juventus valuta profili alternativi. Si va dal sogno Milinkovic-Savic, difficile ma non impossibile, al vecchio pallino del PSG Adrien Rabiot. Riflettori puntati anche su Dembelé del Tottenham e Ramsey dell'Arsenal.