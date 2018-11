Juventus, obiettivo Balerdi: i tempi non sono brevi e occhio al Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Juventus segue con interesse il difensore centrale del Boca Juniors Leonardo Balerdi. I bianconeri hanno già avviato un dialogo con la Sampdoria, club a cui potrebbe essere girato in prestito il giovane dopo averlo acquistato. Un progetto complicato, soprattutto per le tempistiche, con l'affare che non pare destinato a chiudersi in tempi brevi. Sul giocatore c'è anche il Barcellona.