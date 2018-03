Juventus, obiettivo Hector: il tedesco lascerà Colonia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus cerca esterni per la prossima stagione. Nel mirino c'è da tempo Matteo Darmian (28), che potrebbe salutare il Manchester United, ma anche Jonas Hector (27) che vuole salutare Colonia. Un rinforzo per ogni corsia, dunque. Il tedesco potrebbe sbarcare a Torino, secondo Tuttosport, per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.