Juventus, obiettivo Milenkovic: Paratici pronto a investire 35 milioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha iniziato a muovere i primi passi per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il giocatore serbo, che ha ben figurato da centrale nel corso dell'ultimo Mondiale in Russia, può giocare anche da terzino destro ed è uno dei punti fermi della rosa di Pioli. Paratici ha ottimi rapporti con Corvino e presto potrebbe alzare il telefono per sondare il terreno sulla base di un'offerta da circa 35 milioni. Il 10% andrebbe nelle casse del Partizan, ma considerando che i viola lo hanno pagato appena 5 milioni, la plusvalenza sarebbe assicurata. Molto dipenderà dal rendimento di De Sciglio e Spinazzola, ma già a gennaio i bianconeri potrebbero mettere le mani sul calciatore viola.