Tuttosport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi di mercato della Juventus. Già oggi, già adesso: perché Fabio Paratici e il suo staff iniziano già a muoversi in vista delle prossime sessioni. E nel mirino ci sono nomi a scadenza come Thomas Meunier, terzino destro del Paris Saint-Germain, e Willian, ala brasiliana del Chelsea.