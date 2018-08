Juventus, occhio al Barcellona: i blaugrana puntano Sarr del Rennes

© foto di J.M.Colomo

Come riportato dai media inglesi, si torna a parlare in chiave Juventus di Ismaila Sarr. L’attaccante senegalese del Rennes, già autore di un gol in queste prime due giornate di Ligue 1, piace moltissimo anche al Barcellona, che al momento è la rivale principale dei bianconeri.