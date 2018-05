Juventus, oggi nuovo incontro per Perin: il problema è la valutazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Previsto in Lega un nuovo incontro tra la Juventus e il Genoa per parlare di Mattia Perin. Difficile che l'affare si chiuda in tempi brevi e dubbi persistono anche sulla possibilità certa che la trattativa si concluda positivamente. Il giocatore vuole i bianconeri, che però lo valutano 10 milioni, ovvero circa la metà di ciò che vorrebbe ottenere Preziosi. Col giro di portieri che potrebbe prendere il via la prossima estate, il presidente del Grifone confida di poter ottenere offerte più alte e dunque i giochi, al momento, sono tutt'altro che fatti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.