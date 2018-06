Juventus, ore calde per Cancelo: il Valencia ora è meno rigido

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono ore caldissime per Joao Cancelo alla Juventus. I bianconeri sono in attesa di una svolta da parte del Valencia, che intanto è meno rigido nella trattativa rispetto a qualche giorno fa. Il club spagnolo deve fare i conti con il fair play finanziario e dunque il fattore tempo sarà determinante. Da una parte il Valencia continua a chiedere 40 milioni, che però nessuno verserebbe in questo momento per il giocatore. Dall'altra Marotta e Paratici sono pronti a cedere il cartellino di Marko Pjaca (valutato 20 milioni) con l'aggiunta di un assegno da 15 milioni che per motivi legati ai rapporti con l'UEFA, fanno molto gola alla società iberica.