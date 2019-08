Juventus, Paratici a Londra: si può chiudere lo scambio Cancelo-Danilo

© foto di Federico Gaetano

La trattativa fra Juventus e Manchester City per lo scambio Cancelo-Danilo ha fatto registrare netti passi in avanti rispetto alla brusca frenata dei giorni scorsi. Il club di Guardiola infatti è pronto ad alzare la posta per il portoghese: 5 milioni in più cash, portando quindi l'offerta a 35 milioni più il cartellino di Danilo. Questi soldi in più permetteranno alla Juventus di limare la distanza sull'ingaggio del brasiliano. Paratici non si era spinto oltre la soglia dei 3 milioni, il giocatore chiede 4,5 milioni a stagione. Oggi, con la presenza del dirigente bianconero in Inghilterra, si può chiudere l'affare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.