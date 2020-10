Juventus, Paratici non molla Aouar: l'uomo chiave può essere De Sciglio

vedi letture

La Juventus non molla Houssem Aouar. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il talento del Lione, a lungo corteggiato dai bianconeri, alla fine è rimasto alla corte di Rudi Garcia. Quasi sicuramente questa sarà l'ultima stagione del francese con con la maglia del Lione. Aouar, come caratteristiche, sarebbe l'erede perfetto di Aarom Ramsey. Sul giocatore ci sono anche Arsenal e PSG, ma i bianconeri vantano buonissimi rapporti con il Lione: l'eventuale conferma di De Sciglio all'OL, potrebbe trasformarsi in un ponte importante per bruciare le rivali su Aouar.