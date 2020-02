© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici, ds della Juventus, si è così espresso ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Fiorentina: "Abbiamo una rosa competitiva, il mister la sfrutta come pensa sia meglio. Sappiamo che ormai non si gioca in undici ma quattordici, i tre cambi sono fondamentali e lo sono stati spesso anche in questa stagione".

Che sensazioni le lascia l'addio di Emre Can?

"Comunque è un giocatore importante a livello europeo, da noi l'anno scorso ha fatto bene. Questa stagione per il tipo di gioco non aveva le caratteristiche, ma rimane un grande giocatore e lo testimonia la cifra spesa dal Dortmund".