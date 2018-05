Juventus, Pellegrini in cima alla lista dei potenziali sostituti di Khedira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sami Khedira non ha ancora deciso se continuare la propria carriera alla Juventus o se partire magari con direzione Premier League. Nel caso in cui il centrocampista tedesco dovesse decidere per lasciare la Serie A, Beppe Marotta ha già stilato una lista di potenziali sostituti: in cima ai pensieri juventini c'è Lorenzo Pellegrini della Roma, poi Jack Bonaventura del Milan, Bryan Cristante dell'Atalanta e Mateo Kovacic del Real Madrid. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.