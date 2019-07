Juventus, per Cancelo c'è solo il City: l'affare si farà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salvo imprevisti, il futuro di Joao Cancelo sarà al Manchester City. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, il club dello sceicco Mansour è sulle tracce del terzino portoghese già da prima dell’inizio ufficiale del mercato, tanto che la cessione dell'ex Inter sembrava destinata a essere la prima del mercato bianconero. Così non è stato, ma la conclusione dell'affare non è in dubbio: Cancelo è pronto a trasferirsi al City per circa 50 milioni di euro.